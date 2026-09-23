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Samsun Atakum'da 130 bin 624 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun Atakum'da 130 bin 624 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun'un Atakum ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince takip edilen araç durduruldu, aramada 130 bin 624 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 130 bin 624 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde takip edilen araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 130 bin 624 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.T. (47), işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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