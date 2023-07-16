Samsun Asarcıklılar Derneği Şehitler İçin Keşkek Dağıttı

Samsun Asarcıklılar Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin anısına keşkek ikram etti. Dernek başkanı Bayram Konuşuk, etkinlikte 3 bin kişilik keşkek dağıtımı yapıldığını ve yoğun ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Samsun Asarcıklılar Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin anısına keşkek ikram etti.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte stantta keşkek dağıtımı yapıldı.

Dernek başkanı Bayram Konuşuk, "Aziz milletimizin kararlılığı ile destan yazdığı bu önemli gecede şehit olan vatandaşlarımız için her yıl yaptığımız keşkek ikramımızı bu sene de yapıyoruz. 3 bin kişilik keşkek dağıtımı yaptık. Yoğun ilgiden memnunuz." dedi.