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Samsun Asarcık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi

Samsun Asarcık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi
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Asarcık İlçe Meydanı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan törende, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

Samsun'un Asarcık içesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla töreni düzenlendi.

İlçe Meydanı'nda düzenlenen törende, Asarcık Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Törene, okul müdürleri, öğretmenler ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehtap Köşüş - Güncel
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