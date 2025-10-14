Samsun Alaçam'da Sonbaharın Renk Cümbüşü
Alaçam ilçesindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim olmaya başladı. Dron ile çekilen görüntülerde, köknar, pelit ve gürgen ağaçlarının sarı, kahverengi ve kırmızı tonları dikkat çekiyor.
Samsun'un Alaçam ilçesinde ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim olmaya başladı.
Yukarı Isırganlı Mahallesi ile Kızlan Mahallesi arasında yer alan Karadere mevkisinde köknar, pelit, gürgen ağaçlarının yoğun olduğu ormanlarda yeşilden sarıya, kahverengiden kızıla renk geçişleri objektife yansıdı.
Bölgede oluşan sonbahar renkleri dron ile de görüntülendi.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel