Balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada
Güncelleme:
Samsun'un Yakakent ilçesinde balıkçılar, açıldıkları denizde yunus sürüsüne rastladı. Yunuslar balıkçı teknesine eşlik ederek görüntülendi.

SAMSUN açıklarında denize açılan balıkçıların teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yakakent ilçesinde avlanmak için açılan balıkçı teknesine yunus sürüsü eşlik etti. Balıkçılar, teknenin çevresinde yüzen yunusları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar, bir süre sonra uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
