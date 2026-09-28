Samsun'a atanan Emniyet Müdürü Aydın, TOGÜ Rektörü Yılmaz'a veda ziyaretinde bulundu.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Faruk Aydın, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a veda ziyaretinde bulundu.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın Tokat'ta görev yaptığı süre boyunca üniversite ile yürütülen uyumlu ve başarılı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise Faruk Aydın'a Tokat'a sunduğu hizmetler ve iki kurum arasındaki iş birliğine katkıları için teşekkür etti. Aydın'a yeni görev yeri olan Samsun'da başarı temennilerinde bulunan Yılmaz, ziyaretin anısına kendisine hediye takdim etti.

Kaynak: AA