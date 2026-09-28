Haberler

Samsun'a atanan Emniyet Müdürü Aydın, TOGÜ Rektörü Yılmaz'a veda ziyaretinde bulundu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Faruk Aydın, TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette Aydın, Tokat'taki görevi boyunca üniversiteyle uyumlu çalışmalardan memnuniyet duyduğunu iletti; Yılmaz da katkıları için teşekkür edip Samsun'da başarı diledi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Faruk Aydın, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a veda ziyaretinde bulundu.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın Tokat'ta görev yaptığı süre boyunca üniversite ile yürütülen uyumlu ve başarılı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise Faruk Aydın'a Tokat'a sunduğu hizmetler ve iki kurum arasındaki iş birliğine katkıları için teşekkür etti. Aydın'a yeni görev yeri olan Samsun'da başarı temennilerinde bulunan Yılmaz, ziyaretin anısına kendisine hediye takdim etti.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş

Bu da mı tesadüf? Fon krizi Kurtlar Vadisi'nde bakın nasıl işlenmiş

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş

Fon krizinde yeni isim! 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Netanyahu'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM'ye şikayet edecekler

Netanyahu'dan kurmaylarına Erdoğan talimatı: Hemen harekete geçin
Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! Savcı tahliyesini talep etti

Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! İşte savcının talebi
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın favori ismi için harekete geçildi

Öve öve bitiremediği isim için harekete geçti!
“Sıcakladım” deyip elbisesini çıkardı, çalışanlar müdahale edince sinirden köpürdü

Restoranda akılalmaz görüntü! Soyunmaya başlayınca ortalık karıştı
Terörsüz Türkiye'de yeni adım: Alt komisyonların görevleri belirlendi

Terörsüz Türkiye'de yeni adım: Alt komisyonların görevleri belirlendi
Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008'de yaşamıştı

Ronaldo'ya şok! 18 sene sonra bir ilki yaşadı