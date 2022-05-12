SAMSAK DÖVECİ? TÜRKÜSÜ, SÖZLERİ KEŞAN'A UYARLANARAK, KLİPLEŞTİRİLDİ

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından şehrin doğal ve turistik güzelliklerinin anlatıldığı yeni versiyon 'Samsak Döveci' türküsü, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Keşan Belediyesi şehri tanıtma projeleri kapsamında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son günlerde sosyal medyada popüler olan türküsü 'Samsak Döveci'nin sözleri değiştirilerek ilçenin doğası, turizm değerleri, gastronomisini anlatan sözlerle 'Langıdı Keşan' olarak yeniden yorumlandı. 'Samsak Döveci' türküsü, ilçenin kültürel ve turizm alanlarında çekilen görüntülerle klipleştirildi.

Müzisyen Yaşam Koçan tarafından seslendirilen yeni versiyon 'Samsak Döveci" türküsü Keşan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından 'Bu yaz düğünlerin vazgeçilmezi Langıdı Keşan versiyonu olacak' notuyla paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

KLARNET VİRTÜÖZÜ SERKAN ÇAĞRI'DAN TAM NOT

Yeni versiyon 'Samsak Döveci' türküsünü klarnet virtüözü Serkan Çağrı da beğendi. Keşanlı klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile birlikte yapımı devam eden Kent Müzesi'ni ziyaret etti.

Serkan Çağrı, kendisinin de doğduğu eski hastanenin ilçe tarihini anlatacak bir müzeye dönüştürülmesinin önemli olduğunu söyledi. Yeni versiyon 'Samsak Döveci' türküsü hakkında görüşünü bildiren Çağrı, TRT'de yayınlanan 'Nefesten Sese' adlı müzik programlarında türküyü repertuara almaları sonrası türkünün popüler olduğunu kaydetti.

Keşan'a son gelişinde kendisinin müzisyenler tarafından bu türküyle karşılandığını belirten Çağrı, "Dünyada en çok dinlenen ve konuşulan türkü oldu neredeyse. Bu, bizim orkestramızla ve türküye emek veren herkesin güzel sinerjisiyle oluştu. Herkes farklı bir versiyonunu ve düzenlemesini yapıyor. Samsak Döveci gibi araştırılıp, bulunup ortaya çıkarılabilecek nice türkümüz var. Genç müzisyenlerin bu gibi eserleri topluma kazandırması lazım" dedi.

Serkan Çağrı, Hıdırellez ve Dallık Şenliği için Keşan'a geldiğinde türkünün 9/8'lik bir versiyonuyla karşılandığını dile getirerek, "Bize sürpriz yaptılar ve bu sürpriz çok hoşumuza gitti. Yaşam Koçan'ı ve Keşanlı müzisyen kardeşlerimi yaptıkları bu güzel versiyon için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel