Şampuan Kutularına Gizlenmiş Esrar Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, yolcu otobüsünde şampuan kutularına gizlenmiş 849 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
ŞANLIURFAnın Birecik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, yolcu otobüsünde şampuan kutularına gizlenmiş 849 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli A.T.'nin bindiği yolcu otobüsü, Birecik ilçesinde durduruldu. Şüphelinin valizinde yapılan aramada, şampuan kutuları içerisinde gizlenmiş 849 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.