Samoa'da Kovid-19 vaka sayıları artıyor

Kovid-19'un Omicron varyantının yayılmaya başladığı Pasifik ülkesi Samoa'da, vaka sayısının 196'ya çıktığı açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, ilk Kovid-19 vakasının 17 Mart Perşembe günü kaydedildiği yaklaşık 200 bin nüfuslu ülkede, son 24 saatte yapılan testlerde 95 kişinin daha virüse yakalandığı belirlendi.

Dünyaya yayılan salgından 2 yılı aşkın süre korunmayı başaran ve ilk vakanın belirlenmesinin adından ilk kez kapanmaya giden Samoa'da, toplam vaka sayısının 196'ya yükseldiği bildirildi.

Samoa Başbakanı Fiame Naomi Mata'afa, salgına karşı verilecek mücadelede hastanelerin durumunu yakından görmek için bakanlarıyla denetimlerde bulundu ve sağlık personelinden herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde kendilerine ulaşmalarını istedi.

Kapanma kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilen ülkede, halka açık toplantılar yasaklanırken gerekli görülenler dışında tüm mağazalar kapandı, diğer hizmetler durduruldu. Yarına kadar sürmesi planlanan kapanmanın süresinin, ihtiyaç duyulması halinde uzatılacağı belirtiliyor.

Aşıya müsait olan Samoalıların yaklaşık yüzde 65'i Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptırmış durumda.

Kiribati'de sokağa çıkma yasağı yürürlükte

Pasifik Okyanusu'ndaki diğer bir ada ülkesi Kiribati'de 19 yeni vakanın kaydedilmesiyle ülkede bugüne kadar virüs tespit edilenlerin sayısı 3 bin 61'e yükseldi.

Yürürlükteki sokağa çıkma yasağının nisan ayının ilk gününe kadar uzatıldığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, virüse yakalananların 2 bin 510'unun iyileştiğini açıkladı.

Ülkede virüsün ilk görüldüğü günden bu yana 13 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Cook Adaları'nda Kovid-19'dan can kaybı yaşanmadı

Bugüne kadar 737 kişinin virüse yakalandığı Cook Adaları'nda bugüne kadar Kovid-19'dan can kaybı yaşanmadı.

Başbakan Mark Brown, halihazırda 490 aktif vakanın bulunduğu ülkede virüse bağlı hastaneye yatış görülmediğini açıkladı.

Brown, halkın, ülkedeki yaşlı nüfusun ve aşılanmamış kişilerin ne kadar savunmasız olduğunun farkına varmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Vanuatu'da 2 kişi hastanede tedavi görüyor

Salgında toplam 972 vakanın kaydedildiği ve 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Vanuatu'da, 2 kişi hastanede Kovid-19 tedavisi görüyor.

Hafta sonu 150 yeni vakanın tespit edildiğini duyuran Sağlık Bakanlığı, aktif vakalardan 649'unun tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Fransız Polinezyası'nda son 48 saatte 226 vaka belirlendi

Fransız Polinezyası'nda son 48 saatte 226 vaka kaydedildiğini açıklayan sağlık yetkilileri, 4 kişinin hastanede tedavi gördüğünü ancak yoğun bakımda Kovid-19'dan tedavi gören hastanın bulunmadığını duyurdu.

Halen 746 aktif vakanın bulunduğu Fransız Polinezyası'nda bugüne kadar 71 bin 243 kişi virüse yakalanırken, 645 kişide virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni Kaledonya'da 1 kişi daha Kovid-19'dan öldü

Son 24 saatte 102 Kovid-19 vakası kaydedilen Yeni Kaledonya'da, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 307'ye ulaştı.

Ülke genelinde 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yeni Kaledonya'daki toplam vaka sayısı 59 bin 977 olarak kaydedildi.