Almanya'da Kiel Büyükşehir Belediye Başkanı Samet Yılmaz oldu

Almanya'nın Kiel şehrinde Yeşiller partisinin adayı Samet Yılmaz, büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Yılmaz, oyların yüzde 54,1'ini alarak Kiel'in yeni belediye başkanı oldu ve Türk kökenli ikinci büyükşehir belediye başkanı unvanını kazandı.

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti olan Kiel'de yapılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini Yeşiller partisinin adayı Samet Yılmaz kazandı. Kesinleşmemiş geçici resmi sonuçlara göre oyların yüzde 54,1'ini alan Samet Yılmaz Kiel Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yılmaz'ın rakibi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından desteklenen Gerrit Derkowski ise yüzde 45,9 oy aldı.

HANNOVER BELEDİYE BAŞKANI'NDAN SONRA İKİNCİ TÜRK BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Böylece Almanya'da Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı olan Belit Onay'dan (Yeşiller) sonra Yılmaz ikinci Türk kökenli büyükşehir belediye başkanı oldu. Kiel doğumlu Samet Yılmaz, Kiel Üniversitesi'nde (CAU) siyaset bilimi okudu ve doktora yaptı.Yılmaz, Schleswig-Holstein İçişleri Bakanlığı'nda görev yapıyordu. Seçimlerin 16 Kasım'daki ilk turunda hiçbir aday yüzde 50'yi aşamamıştı. İlk turda Gerrit Derkowski yüzde 28,7 ile birinci, Samet Yılmaz ise yüzde 24,8 ile ikinci sırada yer almıştı. Seçime katılım oranının yüzde 43,5 olduğu açıklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
