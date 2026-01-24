Haberler

Samed Ağırbaş COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlendi

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlediğini duyurdu. Bakan Kurum, Ağırbaş'ın iklim eylemi ve sürdürülebilirlik konularındaki tecrübelerine güvendiğini vurguladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlediklerini açıkladı.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ev sahibi olarak 197 ülkeyi bir araya getireceğimiz İklim Zirvesi'nde, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlediğimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu görev; sürdürülebilirlik ve iklim eylemi alanlarında Samed kardeşimizin tecrübe ve birikimine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Kendisini yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, COP31 sürecinin başarısına önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
