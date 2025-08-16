Samandağ Hükümet Konağı Yeniden Hizmete Açıldı

HATAY Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Samandağ Hükümet Konağı'nın hizmete açıldığını söyledi.6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için yıkılan Samandağ Hükümet Konağı, yeniden inşa edilerek hizmete alındı. Yeni binada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği, Tapu Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Güvenlik Merkezi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü vatandaşlara hizmet verecek.6 Şubat'tan bu yana konutlardan altyapıya, kültürden ticarete, sanayiden sosyal hizmetlere kadar insan hayatının her alanında seferberlik ruhu içinde çalıştıklarını aktaran Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Şu anda sekiz ilçemizde hükümet konaklarını tamamladık. Bugün de Samandağ Hükümet Konağı'nı hizmete aldık. Daha önce Yayladağı, Kumlu, Altınözü, Erzin, Hassa, Kırıkhan ve Belen'de hükümet konakları tamamlanmıştı. Hatay'ın uzun yıllardır hayali olan kamu kampüsü inşaatımız son hızla devam ediyor. Öncelikli olarak valilik hizmet binamız yakın zamanda vatandaşların kullanımına açılacak. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü, tarım laboratuvarı ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü binalarımızın da yapımı sürüyor. Önümüzdeki yıla kalmadan çoğu kamu binamızı tamamlayacağız" diye konuştu.Emeği geçen herkese teşekkür eden Masatlı, "Yeni hükümet konağımız başta Samandağlılar olmak üzere tüm Hatay'a hayırlı olsun" dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,