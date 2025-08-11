Samandağ'daki Kavgada 4 Zanlı Tutuklandı

Samandağ'daki Kavgada 4 Zanlı Tutuklandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Olay sonrası sağlık durumu iyi olan yaralı için 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Deniz Mahallesi'ndeki Hızır Parkı'nda, 8 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada S.Ş. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde toplanan bir grup, kavganın ardından restorana saklanan şüpheliler M.E, K.Ö, H.S, M.Ç. ve Y.G'ye tepki gösterdi.

Tarafları güçlükle sakinleştiren ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
