Haberler

Hatay'da İnşaat Şantiyesinde Yangın Çıktı

Hatay'da İnşaat Şantiyesinde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki inşaat şantiyesindeki yatakhanede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtderesi mevkisinde inşaat şantiyesindeki prefabrik yatakhanede çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yatakhaneden yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Asgari ücreti liderler tutturamadı yapay zeka nokta atışı yaptı

İşte asgari ücrette nokta atış yapan yapay zeka
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Hasan Şaş'tan Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi

Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi
Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı

Öğretmenlikte bir devrin sonu! Şikayet edilen uygulama kaldırıldı