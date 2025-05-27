Samandağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin Köklü Kenevir Ele Geçirildi
Hatay'da bir serada uyuşturucu üretimi için Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, seradan 7 bin 350 kök kenevir, 27 kilo esrar ve silah ele geçirdi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde serasında uyuşturucu üretimi amacıyla Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gözene Mahallesi'ndeki seraya uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Adreste 7 bin 350 kök Hint keneviri, 27 kilo 450 gram esrar, 1 kilogram kenevir tohumu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan sera sahibi, jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel