Haberler

Hatay'da yola vuran tatlı su balıkları kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil temizliği yapan belediye ekipleri, yola vuran tatlı su balıklarını toplayarak su kanalına bıraktı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde sahil temizliği yapan ekipler, yola vuran tatlı su balıklarını kurtardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, Samandağ ilçesinde sahil temizliği yaparken yol üzerinde çok sayıda tatlı su balığının olduğunu fark ettiler. Balıkların zarar görmemesi için harekete geçen ekipler, balıkları tek tek toplayıp, yakındaki su kanalına bıraktılar. Ekiplerin duyarlı müdahalesiyle yeniden suya kavuşan balıklar doğal yaşam alanlarına dönerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Camiden çıkan çifte kanlı pusu! At izleri katile götürdü
Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi

Süper Lig'in eski şampiyonuna transfer olması an meselesi

Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar

Polis her yerde bu vandallığı yapanları arıyor
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı!
Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu

Kim gördüyse aracını durdurdu, ortaya bu görüntüler çıktı
Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi

Fenomen dizi sezon finali yaptı, ünlü çift soluğu tatilde aldı