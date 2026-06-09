Hatay'da yola vuran tatlı su balıkları kurtarıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde sahil temizliği yapan ekipler, yola vuran tatlı su balıklarını kurtardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, Samandağ ilçesinde sahil temizliği yaparken yol üzerinde çok sayıda tatlı su balığının olduğunu fark ettiler. Balıkların zarar görmemesi için harekete geçen ekipler, balıkları tek tek toplayıp, yakındaki su kanalına bıraktılar. Ekiplerin duyarlı müdahalesiyle yeniden suya kavuşan balıklar doğal yaşam alanlarına dönerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı