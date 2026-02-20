Haberler

Samandağ'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı tanıtıldı

Samandağ'da 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı tanıtıldı
Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı tanıtıldı. Etkinlikte çocuklara hijyen, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgi verildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının tanıtımı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen programın tanıtımı için Sakarya İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında doktorlar ve diş hekimleri öğrencilere hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı ile acil sağlık hizmetleri konularında bilgilendirmede bulundu.

İlçe Sağlık Müdürü Özgür Paşa, program ile amaçlarının çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlığı ve bilincini kazandırmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Hikmet Say
