Samandağ'da 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı tanıtıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının tanıtımı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen programın tanıtımı için Sakarya İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında doktorlar ve diş hekimleri öğrencilere hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı ile acil sağlık hizmetleri konularında bilgilendirmede bulundu.

İlçe Sağlık Müdürü Özgür Paşa, program ile amaçlarının çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlığı ve bilincini kazandırmak olduğunu kaydetti.