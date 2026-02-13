Hatay'da sağanak; dere taştı, evi ve ahırı su bastı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bir evi ve ahırı su bastı.

Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Tekebaşı Mahallesi'nde dere taştı. Taşkın nedeniyle bir vatandaşın evi ile ahırını su bastı.

Yağışın ardından debisi yükselen dere, çevredeki yerleşim alanlarına taştı. Su baskını sonucu ev ve ahırda hasar oluşurken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: HATAY,