Samandağ'da Otomobil Motosikletle Çarpıştı: 1 Yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı. Sutaşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada motosikletin arkasındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı.
Sutaşı Mahallesi'nde N.T. idaresindeki 31 HZ 724 plakalı otomobil ile A.E'nin kullandığı 31 AYN 829 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsünün arkasındaki S.E. yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel