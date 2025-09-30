Haberler

Samandağ'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 18 yaşındaki sürücü Mehmet Abdullah Gümüş hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tomruksuyu Mahallesi'nde Mehmet Abdullah Gümüş'ün (18) kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Gümüş, sağlık personelince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan iş arayan gençlere müjde! Kontenjan 150 bine çıkarıldı

Erdoğan'dan gençlere müjde geldi! Kontenjan 150 bine çıkarıldı
Çin 6. nesil savaş uçağıyla yeni bir test uçuşu gerçekleştirdi

ABD ve Rusya'nın uykularını kaçıran görüntü! Uzaya kadar çıkabiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.