Samandağ'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 18 yaşındaki sürücü Mehmet Abdullah Gümüş hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tomruksuyu Mahallesi'nde Mehmet Abdullah Gümüş'ün (18) kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Gümüş, sağlık personelince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
