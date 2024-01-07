Samandağ'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Mağaracık Mahallesi'ndeki kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri 5 metre derinliğindeki kuyudan köpeği çıkardı. Yara almadığı görülen sahipsiz köpeğe su ve yiyecek verildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Mağaracık Mahallesi'ndeki kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri 5 metre derinliğindeki kuyudan köpeği çıkardı.
Yara almadığı görülen sahipsiz köpeğe su ve yiyecek verildi.