Samandağ ilçesinde deniz kıyısındaki ağaç iş makinesiyle kaldırıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz kıyısındaki kızılçam ağacı iş makinesiyle kaldırıldı.

Samandağ sahilinin Deniz Mahallesi mevkisindeki kıyıda ağaç olduğunu görenler durumu Büyükşehir Belediyesine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekibi, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki kızılçamı iş makinesiyle kaldırdı.

Ağacın nereden ve nasıl geldiğinin tespiti için çalışma başlatıldı.