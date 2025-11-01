Haberler

Samandağ'da Kayalıklardan Denize Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayalıklarda yürüyen D.S.A. isimli genç kız dengesini kaybederek denize düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ekipler, D.S.A.'yı sudan çıkararak hastaneye kaldırdı.

Olay, akşam saatlerinde Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde bulunan Çevlik Limanı'nda meydana geldi. Hava karardıktan sonra kayalık alanda yürüyen D.S.A. isimli genç kız, dengesini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden çevredekiler, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, D.S.A.'yı sudan çıkardı. Ağır yaralandığı belirlenen D.S.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
