Samandağ'da Doğum Sonrası Hayatını Kaybeden Genç Kadın Defnedildi
Samandağ ilçesinde 29 Eylül'de doğum yapan Sevda Açıkel, hastaneden taburcu olduktan sonra 10 Kasım'da fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Açıkel, Tekebaşı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde 29 Eylül'de doğum yapan, hastaneden çıkarıldıktan sonra 10 Kasım'da fenalaşan Sevda Açıkel (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde yaşayan Sevda Açıkel, 29 Eylül'de özel bir hastanede erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından taburcu edilen Açıkel, evine döndü. Açıkel, 10 Kasım'da aniden fenalaştı. Yakınları tarafından kamu hastanesine götürülen Açıkel'de enfeksiyon belirlendi. Açıkel, dün hayatını kaybetti. Açıkel, Tekebaşı Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
