Haberler

Çuvala koyulan köpeği, hayvansever kadın kurtardı

Çuvala koyulan köpeği, hayvansever kadın kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi tarafından çuvala konulup götürülmek istenen sokak köpeği, hayvansever bir kadının müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından çuvala konulup, bölgeden götürülmek istenen sokak köpeği, hayvansever bir kadının müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Samandağ ilçesinde meydana geldi. Evinin çevresinde dolaşan köpekten rahatsız olduğu öne sürülen bir kişi, hayvanı çuvala koyup bölgeden götürmek istedi. Bu sırada sokakta köpeğin çuvala konulduğunu gören hayvansever bir kadın, duruma müdahale etti. Kadının sert tepki göstermesi üzerine paniğe kapılan kişi, içinde köpeğin bulunduğu çuvalı yere fırlatarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hayvansever kadın tarafından çuvaldan çıkarılan köpek, doğal yaşam alanına salındı.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp, sanal medya platformlarında paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak

Trump resmen doğruladı: Ankara'nın istediği olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Demirtaş'tan 'Az kaldı' çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

Direkt Erdoğan'a çağrı yaptı, Kılıçdaroğlu detayı bomba
Son noktayı koydu! Mourinho'dan Arda Güler kararı

Arda Güler için son nokta koyuldu
Halil Ergün'den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor

"Atatürkçülük" çıkışı ortalığı karıştıracak: Her haltı...
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak

Türkiye uzun zamandır bekliyordu! ABD satışı kısa sürede yapacak