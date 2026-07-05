Hatay'da çocuklar için etkinlik düzenlendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 6 Sıfır 2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği tarafından Çevlik Sahili'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde oyun oynadı, dans etti ve uçurtma uçurdu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
6 Sıfır 2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneğince Çevlik Sahili'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, müzik eşliğinde oyun oynayıp, dans etti.
Etkinlik kapsamında çocuklar, uçurtma uçurma fırsatı da buldu.
Derneğin kurucu başkanı Mümtaz Gövce, etkinlik alanında gazetecilere, dernek olarak çocukların sosyal gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlere büyük önem verdiklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Hikmet Say