Samandağ'da Bıçaklı Kavga: 4 Şüpheli Tutuklandı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, sahilde çıkan kavgada Seyhan Ş.'yi bıçakla yaralayan ve sonrasında vatandaşlarca linç edilmek istenirken polis ve jandarma tarafından kurtarılıp, gözaltına 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 8 Ağustos günü gece saatlerinde Samandağ sahilinde meydana geldi. Sahilde taşkınlık çıkardığı iddia edilen M.E., K.Ö., M.Ç. ve H.S. kendilerine tepki gösteren vatandaşlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir kişi, kendilerini uyaranlara bıçakla saldırarak Seyhan Ş.'yi yaraladı. Yaralı Seyhan Ş., çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bölgede toplanmaya başlayan çok sayıda vatandaş, taşkınlık çıkarıp, bıçaklı yaralama olayını gerçekleştiren 4 kişiyi linç etmek istedi. Vatandaşların elinden kaçan 4 şüpheli, kendilerini bir restorana kilitledi. İş yerinin çevresinde toplanan vatandaşların sayısı artınca bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla bölgeyi abluka altına alan polis, havaya ateş açarak kalabalığı dağıtarak, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheliler, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.