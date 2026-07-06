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Hatay'da asker eğlencesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde asker eğlencesi sırasında ruhsatsız tabancayla havaya ateş açan K.U. adlı şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde asker eğlencesi sırasında tabancayla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mağaracık Mahallesi'nde asker eğlencesi sırasında havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen K.U. ekiplerce gözaltına alındı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el konuldu.

Kaynak: AA / Hikmet Say
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