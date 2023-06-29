Saman yüklü tır alev alev yandı

MARDİN Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saman yüklü tır ve tonlarca saman balyası çıkan yangında dakikalar içerisinde küle döndü.

Edilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesi'nde saman yüklü tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Çıkan yangın kısa sürede saman balyalarını ve tırı sararken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında tır sürücüsü ekmek teknesi ve saman balyalarının yanışını çaresizce izledi. Tır tamamen kullanılmaz hale gelirken tonlarca saman balyası da küle döndü.

Yangın ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.