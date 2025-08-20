Şaman İddiasıyla Hayvan Kesip Paylaşan Kişi Tutuklandı

Şaman İddiasıyla Hayvan Kesip Paylaşan Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şaman olduğunu iddia eden Ramazan Kalkan, ayin için kestiği hayvanların görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından gözaltına alındı ve 'hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence' suçlarından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şaman olduğunu iddia eden ve ayin için evinde kestiği küçükbaş ve kanatlı hayvanların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınan Ramazan Kalkan, 'Hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence' suçlarından tutuklandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İzmir'in 40 günlük suyu kaldı

O büyükşehirde tehlike çanları çalıyor! 40 günlük su kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız daha

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız transfer daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.