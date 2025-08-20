Şaman İddiasıyla Hayvan Kesip Paylaşan Kişi Tutuklandı

TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şaman olduğunu iddia eden ve ayin için evinde kestiği küçükbaş ve kanatlı hayvanların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınan Ramazan Kalkan, 'Hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence' suçlarından tutuklandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),