Şaman İddiasıyla Hayvan Kesip Paylaşan Kişi Tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şaman olduğunu iddia eden Ramazan Kalkan, ayin için kestiği hayvanların görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından gözaltına alındı ve 'hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence' suçlarından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
