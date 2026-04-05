Suriye, İsrail tehdidi sonrası Lübnan sınırındaki Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nı kapattı

Suriye, İsrail'in Lübnan-Suriye sınırındaki saldırı tehdidi nedeniyle Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nı sivil geçişler için kapattı. Sınır kapısının tamamen insani amaçla kullanıldığı bildirildi.

Şam yönetimi, İsrail'in Lübnan- Suriye sınırındaki Masna Sınır Kapısı'na yönelik saldırı tehdidinin ardından Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nı geçişlere kapattığını açıkladı.

Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Genel İdaresi Halkla İlişkiler Müdürü Mazin Alluş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nın yalnızca sivil geçişler için kullanıldığını ve hiçbir askeri amaç taşımadığını belirtti.

Bölgede silahlı grup veya milis varlığının söz konusu olmadığına dikkati çeken Alluş, kapının da sivil ve yasal çerçevenin dışındaki hiçbir faaliyete geçit vermeyecek biçimde işletildiğini vurguladı.

Alluş, yolcu güvenliği dikkate alınarak, olası riskler ortadan kalkana kadar sınır kapısındaki geçişlerin geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.

Cdeydet Yabus Sınır Kapısı Halkla İlişkiler Müdürü Muhammed el-Kasım da AA muhabirine, İsrail tarafından yapılacağı bildirilen tahliye sonrası, gümrük kapısındaki sivil ve ticari araçların boşaltılarak kapının geçici olarak kapatıldığını söyledi.

Kasım, sağlık ekiplerinin seferber edildiğini dile getirerek, Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nın tamamen insani nitelikte olduğunu, sivil ve ticari amaçlarla kullanıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
