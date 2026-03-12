Haberler

Şam Havalimanı'nda uçuşlar güvenlik gerekçesiyle askıya alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların operasyonel riskler nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Havalimanının güney hava koridorlarının mevcut koşullarda istikrarlı olmadığı belirtildi.

Suriye Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların operasyonel risklere ilişkin teknik değerlendirmeler sonucunda geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Suriye Sivil Havacılık Genel Otoritesi Başkanı Ömer Husari, sosyal medya platformu Facebook hesabında yer alan açıklamasında, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların operasyonel risklere ilişkin teknik değerlendirmeler sonucunda geçici olarak askıya alındığını söyledi.

Husari, kararın temel amacının sivil havacılığın güvenliğini sağlamak, yolcuların ve uçuş ekiplerinin emniyetini korumak olduğunu belirtti.

Husari, ayrıca, Şam Uluslararası Havalimanı'nın güney hava koridorlarının mevcut koşullar nedeniyle hala istikrarlı olmadığını ifade etti.

Yetkili Husari, alternatif önlemler kapsamında Halep Uluslararası Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçirildiğini ve Türkiye ile Akdeniz yönüne uzanan kuzey hava koridorlarının kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Husari, hava koridorları veya havalimanlarının yeniden açılmasına ilişkin herhangi bir kararın ancak güvenli operasyon şartlarının tamamen sağlanması halinde alınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı

Kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu ifşa etti
İran savaşta yalnız değilmiş! Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı

İran savaşta yalnız değilmiş! Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı
Drogba'dan Osimhen'i duygulandıran mesaj

Victor Osimhen'i ağlattı
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı

Trump'ın sağ koluna verilen hediye ülkeyi karıştırdı
Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti

Şampiyonluk yarışı alev alev! 1. Lig'de lider değişti