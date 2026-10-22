Şam Rankus'ta DEAŞ hücresine operasyonda İç Güvenlik Güçlerinden 2 kişi öldü

Şam Rankus'ta DEAŞ hücresine operasyonda İç Güvenlik Güçlerinden 2 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Rankus bölgesinde İç Güvenlik Güçleri, DEAŞ'a ait bir hücreye operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ'lı teröristlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada İç Güvenlik Güçlerinden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Suriye'nin başkenti Şam'da terör örgütü DEAŞ'a ait bir hücreye düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçlerinden 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İç Güvenlik Güçleri, Şam kırsalındaki Rankus bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a ait bir hücreye operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında DEAŞ'lı teröristlerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Çatışmada, İç Güvenlik Güçlerinden 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Kaynak: AA