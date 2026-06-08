Suriye'de bölgesel gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı
Suriye'de İran-İsrail çatışmaları nedeniyle kapatılan hava sahasının ardından Şam Uluslararası Havalimanı'nda durdurulan uçuşlar yeniden başlatıldı.
Suriye'de İran ile İsrail arasındaki çatışmalar nedeniyle Şam Uluslararası Havalimanı'nda askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı.
Suriye resmi ajansı SANA'nın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne dayandırdığı habere göre, hava trafiğinin açılmasıyla Şam Havalimanı'nda askıya alınan uçuşlara başlandı.
İsrail'in Lübnan'a saldırılarına karşılık İran'ın da İsrail'e başlattığı füze atışlarının ardından Suriye'de hava sahası kapatılmış ve uçuşlar askıya alınmıştı.
Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuşların TSİ 23.00'e kadar askıya alındığını açıklamıştı.