Şam'da Vatikan'ın hediyesi olan Aziz Paul heykeli çalındı

Güncelleme:
Suriye'nin başkenti Şam'da, Papa II. John Paul tarafından hediye edilen Aziz Paul heykeli kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, 1999 yılında Vatikan Devlet Başkanı Papa II. John Paul tarafından Aziz Pavlus Manastırı Kilisesi'ne hediye edilen Aziz Paul heykeli, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Şam Enformasyon Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bab Kisan bölgesinde bulunan kilisedeki bakırdan yapılan heykelin dün çalındığı belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili ilk soruşturmanın başlatıldığı kaydedilerek, "Heykeli çalan kişilerin motivasyonunun, heykelin bakırdan yapılmış olması olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Faillerin yakalanıp yakalanmadığına dair ise bilgi paylaşılmadı.

Papa II. John Paul, 1999'da heykeli kiliseye hediye etmiş, 2001 yılında ise Emevi Camii'ni ziyaret eden ilk Papa olmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
