Suriye'de bombalı saldırı girişiminin önlendiği duyuruldu
Suriye'nin başkenti Şam'ın el Vurud Mahallesi'nde bir yolcu otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Olay, bir gün önce Hamidiye Çarşısı'nda 10 kişinin öldüğü bombalı saldırının ardından yaşandı.
Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsal bölgesinde yer alan el Vurud Mahallesi'nde, bir yolcu otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Suriye devlet televizyonu el İhbariye'nin haberine göre, Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanlığı ekipleri, el Vurud Mahallesi'nde seyir halindeki bir otobüste patlayıcı düzenek bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Haberde, bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerinin titiz çalışması sonucu otobüsteki patlayıcı düzeneğin infilak ettirilmeden etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Dün öğle saatlerinde başkent Şam'ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede bombalı terör saldırısı düzenlenmiş 10 kişi ölmüş, 21 kişi de yaralanmıştı.