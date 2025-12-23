Haberler

Suriye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 162 bin captagon hap ele geçirildi

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen narkotik operasyonunda, 162 bin captagon hap ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan bir şebekenin çökertildiği ve 162 bin captagon hap ele geçirildiği bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Şam'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir hücreye yönelik, "narkotikle mücadele birimince", operasyon düzenlendiği belirtildi.

Uyuşturucu şebekesinin çökertildiği ifade edilen açıklamada, 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 162 bin captagon hap ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
