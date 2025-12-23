Suriye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 162 bin captagon hap ele geçirildi

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan bir şebekenin çökertildiği ve 162 bin captagon hap ele geçirildiği bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Şam'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir hücreye yönelik, "narkotikle mücadele birimince", operasyon düzenlendiği belirtildi.

Uyuşturucu şebekesinin çökertildiği ifade edilen açıklamada, 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 162 bin captagon hap ele geçirildiği kaydedildi.