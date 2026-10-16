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Şam'da polis devriyesine saldırı hazırlığındaki 2 DEAŞ'lının yakalandığı bildirildi

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Suriye ajansı SANA'ya göre, Şam kırsalında polis devriyesini hedef alma hazırlığındaki DEAŞ hücresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist yakalandı ve patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı ele geçirildi; soruşturma sürüyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Genel İstihbarat Dairesi ve İç Güvenlik Güçleri, Şam kırsalında bir polis devriyesini hedef alma planları yapan terör örgütü DEAŞ hücresine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 terörist yakalanırken, patlatılmaya hazır bir el yapımı patlayıcı da ele geçirildi.

Saldırı planının detaylarının ve bağlantılarının ortaya çıkarılması için soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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