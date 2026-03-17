Suriye'de kiliselerden camilere sahur yardımı yapılıyor

Suriye'nin başkenti Şam'da Aziz Nikola Kilisesi'nde hazırlanan sahur yemekleri, camilerdeki itikafa giren Müslümanlara ulaştırılıyor. Hristiyan ve Müslüman gönüllüler birlikte çalışarak toplumlar arası bir dayanışma örneği sergiliyor.

Şam'ın Mezze Mahallesi'nde bulunan Aziz Nikola Kilisesi'nde Suriyeli gönüllüler, kentteki camilerde itikafa girenler için sahur yemekleri hazırlayıp paketliyor.

Suriyeli Majal, Konna ve Sanabqa derneklerinin öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada Hristiyan ve Müslüman gönüllüler birlikte görev alıyor.

Gönüllüler tarafından hazırlanan yaklaşık 5 bin sahurluk, kentteki çeşitli camilere dağıtılacak.

AA muhabirine açıklamada bulunan gönüllülerden Tesnim Mısrı, "Şam'da kilisede sahurlukları hazırlamak için bir araya gelerek farklı dinlerden farklı topluluklardan her kesimin bir olduğunu göstermek istiyoruz kiliselerden camilere hepimiz biriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
