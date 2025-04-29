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Şam'da Dürzi Toplumu ile Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma

Şam'da Dürzi Toplumu ile Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma
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Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceramane Mahallesi'nde güvenlik güçleri ile Dürzi askeri gruplar arasında çatışma çıktı. İki kişi hayatını kaybederken, sekiz kişi yaralandı. Çatışmaların nedeni bir ses kaydındaki hakaretler olarak belirtiliyor. Taraflar arasında görüşmelerin yapıldığı bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile Dürzi toplumuna bağlı askeri gruplar arasında çatışma yaşandı.

Başkent Şam'ın merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Ceramane Mahallesi'nde Dürzi gruplar ağır silahlarla Suriye hükümeti güvenlik güçlerine ateş açtı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre günün ilk saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmalarda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, mahalleye askeri takviye yaparak güvenlik önlemlerini artırdı.

Çatışmalar durdu, görüşmeler yapılıyor

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışmalar bir süredir kesildi.

Taraflar, gerginliğin son bulması için görüşmeler yapıyor.

Olayların fitilini ateşleyen ses kaydı

Sosyal medya hesaplarında dün paylaşılan, Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı Suriye'de büyük tepki çekti.

Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde dün tepki gösterileri düzenlendi.

Ceramane Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan gerginlik çatışmaya dönüştü.

Bazı Dürzi liderleri, ses kaydındaki kişinin ifadelerinin Dürzi toplumunun görüşünü yansıtmadığını ve fitneden uzak durulması gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı ise son olayların fitilini ateşleyen ses kaydının sahibini bulmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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