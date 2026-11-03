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Şalpazarı'nda organ bağışı toplantısında başvurunun e-devletten yapılacağı anlatıldı

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Şalpazarı'nda organ bağışı toplantısında başvurunun e-devletten yapılacağı anlatıldı
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Trabzon Şalpazarı'nda Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilisi Yavuz Çakıroğlu organ bağışı sunumu yaptı. Çakıroğlu, başvuruların e-devletten yapılabileceğini, Başhekim Ümit Kekeç ise bir kişiyi bile ikna etmenin önemini anlattı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında toplantı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Yavuz Çakıroğlu, Şalpazarı Meslek Yüksekokulunda organize edilen programda "Organ Nakli ve Organ Bağışı" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Türkiye'deki organ nakilleri ve bağış rakamlarıyla ilgili katılımcılara bilgi sunan Çakıroğlu, bağış yapmak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuruda bulunabileceklerini kaydetti.

Şalpazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Kekeç de organ bağışı konusunda bir kişiyi bile ikna edebilmenin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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