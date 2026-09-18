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Şalpazarı'nda 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla dart ve masa tenisi etkinliği yapıldı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla dart ve masa tenisi etkinliği yapıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinliğe katılan gaziler, dart ve masa tenisi oynadı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ayaz, kahraman gazileri hatırlamak ve ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Etkinlikte dereceye giren gazilere ödüllerini Kaymakam İhsan Mert Mutlu verdi.

Kaynak: AA
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