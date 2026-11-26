Şalpazarı–Beşikdüzü yolunun 7. km'sinde heyelan anı cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şalpazarı–Beşikdüzü karayolunun 7'nci kilometresinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak kütlesinin kaydığı anlar ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde toprak parçasının kayması ve ardından oluşan toz bulutu yer aldı.
HEYELAN ANI KAMERADA
Şalpazarı–Beşikdüzü karayolunun 7'nci kilometresinde meydana gelen heyelanın görüntüleri ortaya çıktı. Yamaçtan kopan toprak kütlesinin kaydığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; toprak parçasının kaydığı ve ardından toz bulutunun oluştuğu anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı