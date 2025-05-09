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Salıpazarı'nda 'Orman Benim' Etkinliği Düzenlendi

Salıpazarı'nda 'Orman Benim' Etkinliği Düzenlendi
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Salıpazarı Orman İşletme Şefliği, Yavaşbey Mahallesi'ndeki Hale Ormanı'nda 'Orman Benim' etkinliği düzenledi. Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu belirterek, ormanların korunmasına yönelik toplumsal bilinç oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Salıpazarı Orman İşletme Şefliği tarafından Yavaşbey Mahallesin'de bulunan Hale Ormanı'nda "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, "Kampanya ile hedefimiz, orman yangınlarının sayısının azaltılması, mevcut söndürme kapasitesinin daha verimli kullanılması ve ormanların korunmasına yönelik kalıcı bir toplumsal bilinç oluşturmak" dedi.

Kaymakam Beyazıt ayrıca, etkinliğe katkı sunan öğrencilere, öğretmenlere, kamu kurumlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe Kaymakam Beyazıt'ın yanı sıra Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, Orman İşletme Şefi Güven Küçük, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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