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Salıpazarı'nda okul servisleri denetlendi

Salıpazarı'nda okul servisleri denetlendi
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Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğince, öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğince, öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe genelindeki kontrollerde okul servis araçları ile sürücüler denetlendi.

Ekipler, servis sürücülerine öğrenci taşımacılığında uyulması gereken trafik ve güvenlik kurallarını hatırlattı.

Servis araçlarında bulunan öğrenciler de trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi. Öğrencilere, seyahat sırasında emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatılarak gerekli uyarılar yapıldı.

Denetimlerin öğrencilerin okul servislerinde güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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