Salıpazarı'nda imar yolları açılıyor

Güncelleme:
Salıpazarı Belediyesi, ilçenin gelişimi ve şehirleşmesi için uzun süredir kapalı olan imar yollarını açmaya başladı. Orta Mahalle'de başlatılan çalışmalarla birlikte, kullanılmayan yollar ulaşıma kazandırılıyor. Başkan Refaettin Karaca, bu adımlarla ilçenin estetik ve ulaşım imkanlarını geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Salıpazarı Belediyesince, ilçenin gelişimi ve şehirleşme sürecine katkı sağlamak amacıyla uzun süredir kapalı durumda bulunan imar yollarının açılmasına başlandı.

Orta Mahalle'de başlatılan çalışmalar kapsamında, yeni imar planında yer almasına rağmen yıllardır kullanılmayan yollar belediye ekiplerince ulaşıma kazandırılıyor. Çalışmalarla ilçedeki ulaşım ağının genişletilmesi ve mahalle sakinlerinin daha rahat ulaşım imkanına kavuşması hedefleniyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imar planında yer almasına rağmen uzun süredir kullanılamayan yolları hizmete açtıklarını söyledi.

Karaca, "İlçemizin hem estetik görünümünü hem de ulaşım imkanlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz Salıpazarı'nı daha planlı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek." dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Orta Mahalle'deki çalışmaların ardından diğer mahallelerde de imar yollarını kademeli olarak açmayı sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
500

