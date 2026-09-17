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Salıpazarı'nda İlköğretim Haftası kutlandı

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Salıpazarı'nda İlköğretim Haftası kutlandı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Kutlama programı, daha sonra Gökçeli İlkokulu'nda devam etti. Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sunulduğu programda öğrenciler ile protokol üyeleri tarafından temsili olarak ders zili çalındı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca da programda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Programa İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Üstünsoy, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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