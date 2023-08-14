Salıpazarı'nda Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Başladı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları için ilk kazma vuruldu. Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçeye bu kış doğal gaz verileceğini müjdeledi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları için ilk kazma vuruldu.

Doğal gaz altyapı çalışmalarının başlaması nedeni ile Çarşamba Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçeye bu kış doğal gaz verileceğini müjdeledi.

Akgül, doğal gaz çalışmalarının ilçe merkezinde hızlı şekilde süreceğini belirterek, "Bugün Salıpazarı'nda mutlu bir günümüz. İki yıl önce başlayan doğal gaz serüvenimizde bugün ilk kazmayı vuruyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nasip olursa yıl sonuna kadar ilçemize gaz verilmesi söz konusu. Bu nedenle İlçe halkımızın doğal gaza bir an evvel kavuşması için kazı çalışmalarına da yardımcı olacağız." dedi.

Akgül'e etkinlikte AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Adem Osma ve AKSA yetkilileri eşlik etti.