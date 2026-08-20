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Salıpazarı'nda Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi

Salıpazarı'nda Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi
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Salıpazarı Gençlik Merkezi Yaz Kulübü'nde çocuklara yönelik 'Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm' etkinliği düzenlendi. Çocuklar, atıkların doğada yok olma sürelerini öğrenip çevre temizliği yaparak geri dönüşümü uygulamalı deneyimledi. Amaç, küçük yaşta çevre bilinci kazandırmak.

Salıpazarı Gençlik Merkezi Yaz Kulübü'nde çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" temalı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında çocuklara, atıkların doğada yok olma süreleri, geri dönüştürülebilir malzemeler ve doğal kaynakların tasarruflu kullanımı hakkında bilgi verildi.

İnteraktif eğitimin ardından çocuklar, "Temiz çevre, temiz gelecek" anlayışıyla çevre temizliği çalışmasına katıldı.

Eldivenlerini takarak çevredeki atıkları toplayan çocuklar, topladıkları malzemeleri türlerine göre ayrıştırarak geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğrendi.

Programda ayrıca doğanın korunması, çevre temizliği ve bireysel çevre sorumluluğunun önemi anlatıldı.

Çocukların aktif katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikle, küçük yaşta çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğaya duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Salıpazarı Gençlik Merkezi'nde çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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