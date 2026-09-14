Salıpazarı Kaymakamı İbrahim Cesur yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Salıpazarı Kaymakamı İbrahim Cesur, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cesur mesajında, yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ilçe genelindeki okullarda gerekli hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmeleri için çalışmaların tamamlandığını ifade eden Cesur, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılı bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

Öğrencilere de seslenen Cesur, onların Salıpazarı'nın ve Türkiye'nin geleceği olduğunu vurguladı.

Okulda edinilecek her bilgi ve geliştirilecek her becerinin öğrencileri hedeflerine yaklaştıracağını belirten Cesur, öğrencilerden azimle çalışmalarını, soru sormaktan ve kendilerini geliştirmekten vazgeçmemelerini istedi.

Öğretmenlerin büyük fedakarlık ve özveriyle görev yaptığını kaydeden Cesur, yetiştirilen her öğrencinin ülkenin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Cesur, çocukların yetişmesinde gösterdikleri sabır, gayret ve emek dolayısıyla öğretmenlere teşekkür etti.

Eğitimde aile, okul ve toplum arasındaki iş birliğinin önemine de değinen Cesur, velilerin çocuklarına göstereceği sevgi, güven ve desteğin eğitim hayatındaki başarıya önemli katkı sağlayacağına işaret etti.

Kaymakam Cesur, mesajında, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başta Salıpazarı olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere başarı, öğretmenlere ve velilere kolaylık temennisinde bulundu.

Kaynak: AA